DISPALTRO, Micheline



De Ste-Marthe-sur-le-Lac, le 10 mai 2018, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Micheline Dispaltro.Elle laisse dans le deuil ses fils Mario (Louise) et Martin (Julie), ses petits-enfants Raphaël, Nicolas et Laurie-Anne, son frère Richard (feu Francine), sa soeur Manon (Richard), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle vendredi 25 mai de 14h à 17h, de 19h à 22h, ainsi que le samedi 26 mai dès 9h à 16h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies mentales.