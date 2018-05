MOREAU, Marcel



À Montréal, le 14 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Marcel Moreau, tendre époux de Madame Diane Leboeuf Moreau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Chantal (Martin) et Mélanie (Francis), ses petits-enfants Thomas, Alexandre et Olivier, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le lundi 21 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mardi 22 mai 2018 de 10h à 11h.Une liturgie de la Parole aura lieu en son honneur à 11h en la chapelle du complexe.