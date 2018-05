LAURENDEAU, Raymond



Le 11 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Raymond Laurendeau de Saint-Ambroise-de-Kildare. Il était l'époux de Mme Ghislaine Charlebois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle et son époux Jean-Claude Bouchard, Michel et sa conjointe Collette Chayer, Guy et son épouse Ghyslaine Forget, Joan et son conjoint Jean Labelle; ses petits-enfants: Amélie, Louis-Michel, Sébastien, François, Charles-Étienne, Pierre-Alex, Thierry, Sabrina et Gabriel; ses arrière-petits-enfants: Mia, Zoé, Éli, Loïk, Damien et Romie; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de M. Laurendeau vous accueillera le samedi 19 mai dès 9h auwww.centrefunerairejoliette.comLe service sera célébré le samedi 19 mai à 11h en l'église de Saint-Ambroise-de-Kildare.En guise de témoignages de sympathie des dons à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière ou à la Fondation des maladies du coeur du Canada seraient appréciés.