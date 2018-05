LAVERGNE, Gabrielle



Le 11 mai, à l'âge de 67 ans, est décédée Gabrielle Lavergne, épouse de Pierre Vézina.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Bruno (Karen) et Caroline (Yannick), ses petits-enfants Edouard, Alyssa, Coralie, Sara-Ève, Lily-Rose et Maera, ses frères et soeurs, neveux et nièces, M. et Mme Archambeault et leur famille, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 mai 2018 de 10h à 18h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tél: (450) 463-1900Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du salon dès 18h.