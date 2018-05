L'ECUYER, Bernard



À Montréal, le 14 mai 2018, est décédé monsieur Bernard L'Ecuyer à l'âge de 86 ans et 11 mois. Il était l'époux de feu Aline Sansfaçon.Il laisse dans le deuil sa fille Carole (Denis Boucher), ses petites-filles Emilie (Matthieu), Myriam (Philippe), ses arrière-petits-enfants Williams, Alicia, Léo et Charlie, sa soeur Lise, ainsi que parents et amis.Il va rejoindre son épouse Aline et sa petite-fille Kim.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche, 20 mai à partir de 13h et une cérémonie commémorative se tiendra à 15h.Au lieu de fleurs, un don pour la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié.