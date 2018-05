CARIGNAN, Martin



À Repentigny, le 14 mai 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Martin Carignan, époux de madame Michelle Roberge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Maurice (feu Réjeanne Breton), Jeannine (feu Julius Koczan), Thérèse (Ghislain St-Pierre), Denise (Robert Veillette), Georges (Geneviève St-Arnaud), Paul (Lucie Foley) et Lyne (Jacques Daviault), ses beaux-frères et belles-soeurs: Gilles (Jocelyne Saucier), Réal (Micheline Lafontaine) et Claude (Gaétane Dessureault), ses filleul(es): Mélanie Roberge, Hélène Carignan, François Carignan et Marie-Pier Sansfaçon, de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 21 mai de 13h à 16h au:Une célébration aura lieu à 16h à la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.