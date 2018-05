Assises 2018: l’UMQ milite pour «une réforme fiscale municipale»

Selon ses calculs, le paiement complet des compensations tenant lieu de taxes foncières générerait 150 millions $ de plus, annuellement, dans les coffres des municipalités. Aussi, le remboursement intégral de la TVQ ajouterait 450 millions $ de plus, annuellement, aux villes. « On demande à Québec de payer ses factures, a-t-il insisté. On a une économie qui roule. On bat des records. Mais l’impact réel pour les municipalités est minime. »