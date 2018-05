BOUDREAU, Gérard



À Montréal, le 7 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gérard Boudreau, époux bien-aimé d'Edna Renaud, père de Brigitte (Richard Gagnon) et Manon (Martin Côté); papi de Janie, Marc-Antoine, David-Joaquim, Victoria, Maxim et Louis-Félix; beau-frère de Roland (Cécile Vigneau) et de Gérard (Lola Vigneau); il laisse également dans le deuil plusieurs parents, amis et anciens collègues de Coca-Cola.La famille accueillera parents et amis au salon Urgel Bourgie /Athos du 1275 av. Dollard à LaSalle,le dimanche 20 mai 2018 de 10h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu lundi le 21 mai 2018 à 11h, à l'église St-Nazaire, 111 ave. Bélanger à LaSalle.