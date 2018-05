FISET, Jeanne d'Arc



À l'hôpital Santa-Cabrini, le 9 mai 2018, le jour de son 98e anniversaire est décédée Mme Jeanne d'Arc Fiset, épouse de feu M. Pierre-Paul Perron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierrette, Ghislaine, Claude, Claudette, Francine, Serge, Johanne, Daniel et leurs conjoints et conjointes; ses 16 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants et ses 3 arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le dimanche 20 mai de 13h à 16h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.