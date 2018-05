SASSEN, Paul Adrian,

C'est avec regret et tristesse que nous vous annonçons le décès inattendu de Paul Sassen, survenu à sa demeure, au Lac Clair, le 12 mai 2018.Paul a vécu une magnifique journée, il a fièrement vu son fils quitter pour le travail, il a visiter son père et de retour à la maison, il a jardiné avec sa chère Louise.Paul était quelqu'un de très social, il souriait à tout le monde, spécialement aux enfants. Il avait le talent de retenir les noms des gens qu'il rencontrait. Il était un vorace lecteur, un avide voyageur et accumulait de nombreuses connaissances dans sa forme la plus pure. Il affectionnait les arts, les sciences ainsi que les jeunes entreprises.Paul était l'époux de Louise St-Jacques, le père adoré de Thomas James, le fils aîné de James et Evelyn, le frère de Julia (Craig), Elaine, Mark (Kathy) et Marianne, l'oncle de Katherine, Emily, Anna, Matthew, Samuel et Henry.Paul laisse également dans le deuil toute la famille St-Jacques (Louis-Georges et Marie-Paule), avec qui, il a vécu de nombreuses occasions précieuses.La famille vous accueillera le jeudi 17 mai 2018 de 18h à 21het le vendredi 18 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au:395 RUE GRÂCE, LACHUTE, QC, J8H 1M3www.salonrolandmenard.netLes funérailles auront lieu le samedi 19 mai 2018 à 13 heures en l'église Anglicane St-Simeon, 445 rue Principale, Lachute, Qc, J8H 1Y4. La famille sera présente samedi directement à l'église. L'inhumation aura lieu en privée avec les familles Sassen et St-Jacques au cimetière Aidan à Wentworth.La courte mais bien remplie vie de Paul sera célébrée avec une réception au Club de Golf de Lachute, samedi à compter de 15h, 355 rue Béthany, Lachute, QC J8H 3X5.Au lieu de fleurs, des dons au Club Lachute-4H, une des organisation préférée de Paul, seraient appréciés. Une boîte sera prévue à cet effet au Club de Golf.