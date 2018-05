ARVISAIS, François



Le 10 mai dernier, est décédé à l'âge de 70 ans, M. François Arvisais.Il laisse dans le deuil ses deux filles Anik (Adlane Kahli) et Caroline (Pierre Provost), ses petits-enfants Sirine Kahli et Sofia Kahli, sa soeur Diane Pelletier, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mai de 12h à 19h à la: