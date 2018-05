Des religions dans la mire de la DPJ

Les interventions auprès des familles prises dans les griffes de sectes sont en hausse au Québec, et les services sociaux sont surpris par la complexité des cas d’abus chez les enfants.

Interdiction de manger puis de dormir, rites de passage pour les adolescentes, sévices corporels, absences scolaires et jeunes isolés de la société : les cas d’abus constatés sont nombreux et les signalements retenus par la DPJ ont augmenté.

Toutefois, comme le dossier est judiciarisé et qu’il implique des mineurs, aucun détail ne peut être révélé.

Plus d’interventions

« Ils nient s’il y a un signalement en abus physique, s’il y a un signalement pour non-fréquentation scolaire. Ils vont expliquer par tous les moyens possibles et impossibles que l’État n’a pas d’affaire dans leur vie. L’État est perçu comme un persécuteur. »

Il soutient que des parents perdent ainsi tout jugement et deviennent incapables de reconnaître ce qui est acceptable ou inacceptable pour leur enfant.

Pour la DPJ, c’est lorsqu’il y a une rupture avec les valeurs et les normes sociales qu’ils doivent intervenir.

La DPJ travaille étroitement avec les services de police et le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Cependant, contrairement aux policiers qui s’attardent à trouver des preuves hors de tout doute raisonnable, la DPJ a des moyens plus vastes et moins complexes pour intervenir.

« On n’a pas le même fardeau de preuve que les policiers. Nous, nous sommes axés sur l’enfant. Lorsqu’il y a de l’inquiétude pour de l’abus physique et sexuel, les enfants sont automatiquement retirés des familles pour une période », relate le directeur.

C’est principalement l’isolement qui afflige les jeunes. « Au Québec, il s’agit d’une religion et non d’une secte. Alors, c’est difficile de légiférer », admet le jeune homme.

Selon lui, les intervenants doivent avoir plus d’outils et de moyens afin d’aider les personnes à s’en sortir.

« Socialement, tu es inapte. Toute ta vie on t’a répété que ça ne valait pas la peine de t’investir dans le monde dans lequel on vit parce qu’il va être détruit », indique-t-il, faisant le parallèle avec sa propre histoire.

« Tout est insidieux. Mes parents disaient que ce n’étaient pas de bonnes fréquentations, qu’ils ne connaissaient pas la vérité et ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand tu es jeune, à force de te faire répéter ça, psychologiquement, ça peut marquer », dit-il, soulignant que tout était toujours axé sur la peur.

Les temps libres, les soirées et les week-ends des enfants sont consacrés à l’étude de la Bible. « Tout passe par la Bible », explique-t-il.

Cette pression était encore plus vive chez Guillaume parce qu’il est un jeune homosexuel. « Ce n’est pas accepté, donc tu dois te taire. Ainsi, tu penses être le seul qui vit ça. »

« J’étais toujours traité comme un enfant », explique-t-il. Finalement, quelques mois plus tard, Guillaume a trouvé le courage de quitter sa famille et les témoins. « Je n’étais plus capable de cette pression-là. »