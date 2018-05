PINEAULT, Robert



À Montréal, le 10 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Robert Pineault, époux de Mme Suzanne Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Johanne Rangers), René (Raymonde Langlais), Carole, ses petits-fils David, Samuel, ses frères et soeurs Cécile, Françoise, Rita, Simone, Georges et Philippe ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le jeudi 24 mai de 18h à 22h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 20h au salon même.