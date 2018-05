JULIEN, Luc



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mai 2018, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédé M. Luc Julien, fils de feu M. Georges Julien et de feu Mme Juliette Rochette. Il demeurait à St-Augustin de Desmaures, autrefois à Donnacona.Monsieur Julien laisse dans le deuil son fils Steve (Karem Gastelo); sa soeur Yvette, son frère et sa belle-soeur: Clément (Giselle Couture). Il était le frère de feu André (feu Pierrette Jacques), l'ex-époux de feu Jeannine D'Amours, ses neveux et nièces: Christine (André), Reynald, feu François, Mikael, Marie-Claude et Danielle. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces de la famille D'Amours, ainsi que son amie Gloria Gaviria et ses enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances auROGER BENOIT & FILS LTÉE123, AVENUE CÔTÉ, DONNACONAle jeudi 17 mai 2018, de 19h à 21h, et le vendredi 18 mai à partir de 9h30. Les funérailles sans eucharistie auront lieu le vendredi le 18 mai 2018, à 11h30, en l'église Sainte-Agnès de Donnacona et de là, au cimetière paroissial.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l'École Secondaire Donnacona, 320, rue de l'Église, Donnacona, QC G3M 2A1.www.ecolesecondairedonnacona.com/fondationTél.: 418-285-2211 - Téléc.: 418-285-2077courriel: salonbenoit@globetrotter.net www.salonfunerairebenoit.ca