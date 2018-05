LESSARD, Marcella



Au CHSLD J.-H.-Charbonneau de Montréal, le 8 mai 2018, est décédée, à l'âge de 88 ans, Mme Marcella Lessard, fille de feu Joseph-A. Lessard et de feu Génoria Jacques.Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Héloise, feu sr Gabrielle, sr Francoise, feu Jacqueline, Guilbert (Fernande), feu Paul (Marie-Jeanne), André (Évelyne), Thuribe (prêtre), feu Jacques (Marielle), Carmen (Claude), feu Lucien (Henriette), Marc (Francine), feu Madeleine (Réal), Michel (Suzanne) et Nicole (Gilles), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 19 mai 2018 de 15h30 à 17h30. Une liturgie de la Parole suivra, dès 17h30, en la chapelle de la résidence funéraire.Les funérailles auront lieu à l'église de la paroisse de St-Adolphe au 191 rue Principale à Dudswell, où la famille vous accueillera mercredi le 30 mai à 10h. Les funérailles débuteront à 11h et seront suivies par l'inhumation au cimetière de Dudswell.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Orléans et/ou les Petits frères des pauvres.http://www.petitsfreres.ca