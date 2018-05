PRESTON, Sylvain



À Lanoraie, le 8 mai 2018, à l'âge de 52 ans, est décédé M. Sylvain Preston, époux de Carole Fafard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Charlene (Danny) et Julianne, son père Henri (feu Pierrette Giroux), sa belle-mère Germaine Hétu (feu Gabriel Fafard), ses belles-soeurs et beaux-frères: Nicole (Jacques), Sylvie (Serge) et Michel (Josée), ainsi que ses neveux et nièces.Sont affligés de cette perte: son ami de toujours et propriétaire de la compagnie Les Attaches Viscan, Sylvain Baril, pour qui il a oeuvré pendant plus de 20 ans, ses meilleurs amis de course automobile et de vélo, Steve Laporte et Patrick Pilon, ses confrères de travail et ses clients.La famille et les amis recevront vos condoléances le samedi 19 mai 2018 de 10h à 14h30 à la1115, boul. de L'Ange-Gardien NordL'Assomption, QC J5W 1N7Des fleurs peuvent être envoyées à la salle dès 8h, le samedi 19 mai. La famille aussi sera reconnaissante de dons commémoratifs à La Maison Adhémar-Dion.450-589-5505 www.guilbault.info