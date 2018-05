Éloge de la masturbation

J’aimerais rebondir sur l’une de vos chroniques concernant le sujet en titre. Je m’exprime en tant qu’homme, sans présumer des différences ou des similitudes entre les hommes et les femmes. J’amorcerai mon sujet en disant que les garçons découvrent leur sexualité après quelques érections pertinentes mais bien naturelles. Ça chatouille par là. Quelle merveilleuse découverte que celle d’un pénis qui procure un tout autre plaisir que celui de se soulager en faisant pipi. Honnêtement, c’est là que j’ai commencé à croire en Dieu. Authentique!

La sexualité s’exprime ensuite de façon différente chez tout un chacun. Il y a les hétéros, encore majoritaires; les homos de plus en plus nombreux bien qu’ils ne se reproduisent pas; les sado-masos qui survivent tant bien que mal à leurs passions; les zoos qui sont un peu dans le champ...et les auto-gratificateurs qui s’en branlent!

Je ne suis jamais allé vers une femme pour la bagatelle, estimant un peu réducteur d’avoir comme cœur de cible un petit triangle de pilosité alors que tout le reste était si attrayant : un doux visage, des yeux pétillants, un sourire enjôleur...j’avais le sentiment de risquer ces purs plaisirs pour de sombres désirs. De rater une offrande dans l’empressement d’une demande. Car n’est-ce pas les plus beaux moments de la vie d’un homme quand une femme s’offre à lui? Cela vaut bien la douce patience du désir.

Car bien sûr, j’avais des désirs, mais quand mon petit thermomètre Ogino montait de trop, je faisais comme les infirmières, je le secouais. Mes relations ainsi détendues avec les femmes ont toujours été excellentes. Je n’ai eu mon premier coït que tardivement, bien qu’ayant souvent dormi avec des copines qui n’étaient pas prêtes. J’avoue que c’était doux quand même. Mais ma première vraie relation, celle qu’on n’oublie jamais, a profité de mes années de pratique en solitaire, sans comprendre ce qui lui arrivait avant le lendemain matin. J’étais tellement heureux de lui faire plaisir et de l’entendre jouir, que des voisins ont songé un instant à intervenir. J’espère qu’elle s’en est remise. Moi pas!

Avec le temps, j’ai acquis le sentiment que le plaisir est davantage dans le désir que dans son assouvissement. Sans la tendresse qu’inspire l’amour, une éjaculation masculine n’est pas très différente d’une autre. Ça dépend des circonstances dans lesquelles elle se produit. Ce qui fait que rendu à 60 ans, un peu déçu par la gent féminine, je me console en solitaire en gardant les femmes au cœur de mes désirs les plus doux. Si elles savaient tout le plaisir qu’elles me procurent par leur absence!

Anonyme

Votre chute ma considérablement déçue, alors que votre entrée en matière et le corps de votre texte laissaient entrevoir une fin, sinon heureuse, du moins pleine d’espérance. Peut-être avez-vous oublié en cour de route qu’il faut un certain abandon dans l’amour. Pas juste un calcul pour gagner des points pour le vainqueur. Si je me trompe, surtout, n’hésitez pas à me réécrire.