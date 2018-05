Il va y avoir une grande vente de Converse à rabais à Montréal

Si vous avez besoin de nouveaux souliers d’été, vous allez certainement vouloir faire un tour à l’immense vente de chaussures Converse qui se prépare sur l’Avenue Mont-Royal, à Montréal.

Ceux et celles qui adorent les souliers en toile vont sûrement trouver leur compte parmi l’inventaire de la vente Westco, qui rassemble des marques comme Converse, Keds et Sketchers.

Le plus beau dans tout ça? Les chaussures sont offertes à prix mini: 40$ au lieu de 60$ et plus qu’elles coûtent habituellement.

Selon la page Facebook des organisateurs, la vente commence officiellement ce week-end au 251 avenue Mont-Royal Ouest.

La boutique pop-up sera ouverte également en semaine pour tous ceux qui voudraient éviter la cohue de la fin de semaine.

Pour plus de détails sur les horaires et les produits qui y seront vendus, consultez la page Facebook des ventes Westco.

