Internationaux d’Italie: Denis Shapovalov a rendez-vous avec Rafael Nadal

La jeune coqueluche du tennis canadien Denis Shapovalov croisera le fer, jeudi, avec le maître de la terre battue Rafael Nadal au troisième tour aux Internationaux d’Italie à Rome.

Shapovalov, 29e au classement mondial a disposé mercredi du Néerlandais Robin Haase, 44e au monde, en trois manches de 7-6 (3), 6-7 (5) et 6-3, au bout d'une bataille de 2 h et 26 min. Ainsi, il disputera un deuxième duel avec Nadal. Shapovalov avait pris la mesure de l’Espagnol en trois manches de 3-6, 6-4 et 7-6 en août 2017 lors de la Coupe Rogers à Montréal.

Le Majorquin a pour sa part hérité d’une balade dans le parc pour passer au troisième tour en l’emportant en deux manches de 6-1 et 6-0 sur le 31e joueur mondial Damir Dzumhur, de Bosnie-Herzégovine.

Deux bris au bon moment

Au troisième set, le Torontois s’est donné une chance de servir pour le match à 5-3 après avoir brisé le service de son rival lors des quatrième et sixième jeux. Haase avait annulé le premier bris en s’emparant du service du Canadien dès le jeu suivant.

Au bris d’égalité de la première manche, Shapovalov, qui deviendra à compter de lundi le Canadien le mieux classé au monde a pris les commandes dès le début en se forgeant une avance de 4-1. Il n’a jamais regardé derrière par la suite.

Les choses ont été différentes au deuxième set, puisque Haase s’est imposé au début, mais le Canadien de 19 ans était revenu de l’arrière pour prendre les devants 5-4, avant de voir le Néerlandais remporter les trois points suivants pour forcer la présentation d’un set ultime.