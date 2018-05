Joueur le plus utile dans la NBA : LeBron James, James Harden et Anthony Davis en lice

L’ailier des Cavaliers de Cleveland LeBron James, le meneur des Rockets de Houston James Harden et le porte-couleurs des Pelicans de La Nouvelle-Orléans Anthony Davis sont les candidats au titre de joueur le plus utile à son équipe dans la NBA cette année.

Le circuit Silver a dévoilé mardi soir le nom de ceux étant en lice pour l’obtention de ses prix annuels qui seront décernés le 25 juin.

Ayant totalisé 27,5 points, 9,1 mentions d’assistance et 8,6 rebonds en moyenne par rencontre, James est en quête d’une cinquième distinction de joueur par excellence en carrière et de sa première depuis 2013. Pour sa part, Harden n’a jamais reçu ce titre, lui qui a récolté 30,4 points en moyenne par sortie. Enfin, Davis (28,1 points par joute) est aussi parmi les candidats au prix de joueur défensif de l’année, en compagnie de Rudy Gobert (Jazz de l’Utah) et de Joel Embiid (76ers de Philadelphie).

Casey en nomination

L’ex-pilote des Raptors de Toronto, Dwane Casey, est au nombre des trois hommes pouvant espérer remporter le titre d’entraîneur-chef de l’année. Brad Stevens (Celtics de Boston) et Quin Snyder (Jazz) sont ses concurrents.

Casey a mené Toronto vers une récolte de 59 victoires et le sommet de l’Association de l’Est. Cependant, il a été congédié après que les siens eurent été balayés en quatre parties par les Cavaliers au deuxième tour éliminatoires. Récemment, il a obtenu le prix d’instructeur par excellence de la National Basketball Coaches Association à la suite d’un sondage réalisé auprès des entraîneurs de la NBA.

Par ailleurs, un autre représentant des Raptors – Fred VanVleet – est en lice pour le prix du sixième homme, remis à celui s’étant le plus distingué parmi les joueurs qui ont commencé plus de matchs sur le banc que sur la surface de jeu. Lou Williams (Clippers de Los Angeles) et Eric Gordon (Rockets) sont ses compétiteurs directs.

Pour ce qui est du basketteur le plus amélioré, la course au titre se fera entre Victor Olapido (Pacers de l’Indiana), Clint Capela (Rockets) et Spencer Dinwiddie (Nets de Brooklyn). Finalement, la lutte chez les recrues impliquera Ben Simmons (76ers), Donovan Mitchell (Jazz) et Jayson Tatum (Celtics).