La griffe Supreme fait grimper les enchères à Paris

PARIS | Une vente aux enchères à Paris comprenant une centaine d’objets siglés du très prisé label de streetwear new-yorkais Supreme a atteint plus de 850 000 euros, près du double de son estimation, a annoncé mercredi soir la maison Artcurial.

Le lot principal, une malle réalisée dans le cadre d’une collaboration entre Louis Vuitton et Supreme en 2017, qui était estimée entre 70 000 et 100 000 euros, a été adjugée 88 400 euros (frais compris).

Elle a été acquise par un collectionneur européen, tout comme une autre malle, contenant des skateboards, vendue 62 400 euros.

Intitulée C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me, titre d’une chanson du groupe de hip hop new-yorkais Wu-Tang Clan), cette vente dédiée à trente ans de culture urbaine aux États-Unis comportait également des oeuvres de figures du street art.

Comme l’Américain Kaws, dont une sculpture noire en vinyle peint, 4 Foot Companion, réalisée en 2007, a été cédée pour 80 600 euros à un collectionneur asiatique. Elle était évaluée entre 40 000 et 60 000 euros.

Ou l’artiste français Zevs, dont une oeuvre de 2010 représentant le fameux logo blanc et rouge de Supreme s’est envolée à 54 600 euros, soit plus de 10 fois son estimation.

Les emblématiques t-shirts blancs de la marque de streetwear ont atteint des prix astronomiques, l’un d’eux, réalisé en collaboration avec l’artiste Nate Lowman, partant à 9 800 euros.

Les lots siglés Supreme mis en vente, parmi lesquels des objets comme des nunchakus, un ballon de basket, une chaise pliante, un vide-poche, un marteau, provenaient d’une vingtaine de collectionneurs.

Griffe fondée en 1994 à New York par James Jebbia et dédiée à la culture skate, Supreme a construit son succès sur la rareté, avec des produits en éditions limitées dont les prix peuvent s’envoler sur les sites de revente.