Le plus beau camion de bouffe de rue qui sert des sandwichs glacés se trouve à Montréal

Si vous êtes un adepte des Premiers Vendredis au Stade olympique, vous connaissez peut-être déjà le camion de bouffe de rue le Casse-Glace. Sinon, votre vie n’est pas complète...

Le Casse-Glace est selon nous le plus cute camion de bouffe de rue qui sillonne actuellement les rues de Montréal. La camionnette beige et bleue au look rétro avec son néon éponyme sert de petits délices glacés.

Elle est célèbre pour ses sandwichs à la crème glacée (que vous pouvez créer vous même), mais sert aussi de bons chocolats chauds réconfortants, de simples cornets, des cafés, des milkshakes, etc.

Ce qui est bien aussi avec les biscuits et la crème glacée du Casse-Glace c’est qu’ils sont faits maison par l’équipe du camion de bouffe de rue.

Le Casse-Glace a déjà participé à plusieurs évènements qui regroupent les camions de bouffe de rue de Montréal, mais en est à sa première année dans les rues de la métropole. Suivez sa page Facebook pour savoir dans quelle rue de Montréal se trouve le Casse-Glace lors des journées chaudes d’été!

