L’OSQ a développé une plateforme numérique

L’apprentissage de la musique classique fait son entrée dans les écoles du Québec grâce à une plateforme numérique développée à l’initiative de l’Orchestre symphonique de Québec.

Baptisé la Galerie symphonique, ce nouvel outil gratuit permet aux élèves d’isoler chaque ensemble d’instruments d’un orchestre à l’écoute de trois pièces : deux de Bizet et une de Rossini.

Ajoutez-y des informations d’ordre général sur l’histoire de la musique et vous avez une véritable introduction à la musique symphonique.

« Faire découvrir la complexité et la richesse de cette musique à des jeunes va probablement développer une curiosité. Ce faisant, plus de gens s’intéresseront à la musique », croit Vincent Routhier, de SAGA et Version 10, qui a créé la plateforme avec l’OSQ.

« Il y a longtemps que nous espérions entrer dans les écoles. Tous les enseignants de musique à qui nous en avons parlé sont intéressés, d’abord parce qu’il n’existe pas d’outil équivalent dans le monde. Nous sommes le premier orchestre à l’avoir fait », se réjouit la directrice des projets spéciaux de l’OSQ, Emmanuelle Pequin.

Des jeunes intéressés

Mercredi, quelques élèves de l’École de l’Harmonie, à Beauport, ont commencé à explorer la Galerie symphonique. Leur professeur de musique, Nicolas Tessier, est persuadé que cet outil lui sera utile.

Car entre deux chansons de hip-hop, les jeunes sont curieux de découvrir ce genre musical qui a traversé les siècles. « Les enfants se fascinent de tout. Tout est dans la façon de le présenter. »

L’OSQ n’entend pas se limiter aux élèves du Québec. Le plan est de faire voyager la Galerie symphonique, annonce Emmanuelle Pequin.

« En la traduisant, c’est tout à fait exportable, si nous avons du budget supplémentaire. Il y a une vision rattachée à cet outil. »