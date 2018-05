Pas de retour de la LNH à Québec de sitôt, selon le propriétaire des Bruins

Le propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, n’anticipe pas un retour des Nordiques à Québec à court ou moyen terme.

«Ils n’ont juste pas les chiffres, a dit Jacobs, en marge du bilan annuel de la saison des Bruins, mercredi. Économiquement, ils ont un handicap.»

«Pour le dire gentiment, Québec a un handicap si on regarde la taille de la population et des revenus, a-t-il précisé dans une vidéo diffusée par CLNS Media Network sur YouTube. Il n’y a pas de plus petit marché, donc ils devront vraiment se démarquer d’une autre façon.»

Le propriétaire des Bruins, qui est aussi membre du comité exécutif parmi les gouverneurs de la Ligue nationale de hockey, a souligné que le problème n’est pas l’intérêt des gens de Québec.

«Il y a des partisans enthousiastes, il n’y a pas de doute là-dessus. C’est un bon marché et je ne le critique pas», a-t-il tempéré.