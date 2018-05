Le mois de mai est définitivement le premier beau mois de l’année et c’est aussi le mois qui nous prédit toutes les sorties estivales. Les terrasses ouvrent tranquillement, on se prépare aux plus grands festivals en ville et on sort même le barbecue poussiéreux! Alors, en termes de prévisions estivales, je vous ai déniché trois sorties qui annoncent l’été : un nouveau parcours épicurien en marchant dans le quartier, de la danse et de la musique à la Convention de salsa et la célébration des cinq ans du Flyjin.

BOIRE : Le Flyjin célèbre déjà ses 5 ans

Photo courtoisie

La brasserie japonaise la plus « in » de Montréal, le Flyjin célèbre déjà ses cinq ans, ce soir même! On se souvient des stars internationales qui y sont passées comme Hugh Grant et Lionel Ritchie... All night long! Enfin, rares sont les supper clubs en ville qui peuvent se vanter d’avoir eu autant de succès. Alors, pour l’occasion, les clients sont conviés à la soirée Radical Flyjin, où les célèbres DJs Abeille, Laurence Matt et Thomas H., seront aux tables tournantes pour nous faire revivre les nombreuses nuits endiablées de la boîte. De plus, avant de descendre les escaliers, faites un tour dans la ruelle mythique du Flyjin, qui fera transformée pour l’événement... On y a prévu une nouvelle installation de lumières originale et grandiose, seulement pour ce soir! Longue vie au Flyjin! (417 rue Saint-Pierre, Montréal)

MANGER : Découvres ton quartier avec les nouveaux parcours gourmands

Photo courtoisie

Après trois ans d’existence à Québec, le groupe CELEB’Événements arrive enfin dans la métropole avec ses parcours épicuriens. Qu’est-ce que c’est? Ce sont en fait des visites guidées pour les gourmands. Touristes et résidents peuvent réserver une des excursions gastronomiques dans quatre quartiers différents : Hochelaga, Wellington à Verdun, Mile-Ex/Petite-Italie et Saint-Henri. Pour avoir expérimenter celui d’Hochelaga, j’ai eu le bonheur de visiter six endroits, pour trois heures de plaisir et de rencontres avec des passionnés de la bouffe. Du boucher au restaurant végane, on a pu redécouvrir le quartier avec ses artisans locaux. Chaque arrêt vous réserve des surprises gourmandes et l’histoire du succès de ces entreprises. De plus, les parcours sont au coût de seulement 34 $ et sont offerts les samedis, durant toute l’année. Coup de cœur pour le restaurant Antidote, avec son menu 100% végétalien, mais qui déjoue les plus grands septiques carnivores. (Pour l’inscription, se rendre au : https://www.celebevenements.com/parcours-epicuriens/#montreal)

SORTIR : Chaleur à la Convention de salsa

Photo courtoisie

Le thermomètre risque d’exploser en ville, car c’est aujourd’hui que le coup d’envoi est lancé pour la 14e édition de la convention de salsa de Montréa. La riche programmation de cinq jours, invite les Montréalais à prendre part aux différentes activités gratuites, aux spectacles de danse, aux galas VIP et aux compétitions en soirée, qui auront lieu au Complexe Desjardins, ainsi qu’au Hyatt Regency Montréal. Si vous aimez la musique latine (même avec une overdose de la chanson Despacito) et la danse, c’est le rendez-vous du week-end à ne pas manquer!