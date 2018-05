Que recherchent les chasseurs de têtes ?

Peggy Bédard - 37e AVENUE

Leur mission est de remuer ciel et terre pour trouver le match parfait. On a parlé avec quelques chasseurs de têtes, question de découvrir comment on peut espérer se faire remarquer par eux.

Le chasseur de têtes entre en jeu lorsqu’un employeur n’arrive pas à pourvoir un poste par lui-même, qu’il n’a pas d’expertise en recrutement ou dans le domaine spécifique au poste, qu’il manque de temps ou qu’il souhaite faire cette recherche en toute confidentialité.

Pour partir à la chasse, les moyens sont aussi variés que les chasseurs eux-mêmes : faire appel à son réseau et au référencement, procéder à des rencontres exploratoires, fouiller les médias sociaux, dont le populaire LinkedIn, consulter des répertoires d’entreprises, sa base de données interne, ou prendre part à des événements de l’industrie où l’on recherche des candidats, par exemple.

Pour se faire remarquer : « Il faut être out there, s’assurer que son profil LinkedIn est à jour, être motivé et passionné », souligne Éric Mallette, associé, vice-président et directeur général de La Tête chercheuse. Pour Nathalie Bougie, de Bougie RH, « il faut savoir ce que l’on veut et ce que l’on vaut », et selon Sonia Riverin, associée principale chez St-Amour et associés, « on doit avoir un profil de compétences spécifique, savoir se démarquer des autres ».

Les professionnels rencontrés ont aussi précisé qu’ils remarquent beaucoup de candidats simplement par l’envoi d’une candidature spontanée... Le chasseur chassé, quoi !