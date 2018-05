Retrouver ses lettres de noblesse

Les deux vétérans font toujours patienter les Alouettes et on ne sait toujours pas s’ils joueront ou pas en 2018. Cox a confié à un collègue anglophone qu’il jouera à Montréal ou il prendra sa retraite. Il faut s’attendre à ce qu’il soit au rendez-vous. Dans le cas de Lewis, son nom est toujours sur la formation des Alouettes même s’il a ouvertement déclaré l’an dernier qu’il en avait terminé avec sa carrière. On le verra à Montréal, mais dans un autre rôle que celui de joueur.

Photo d'archives, Agence QMI

Tout le monde a été surpris par la libération de Hebert et son départ pour Ottawa en février dernier. Pour la deuxième fois en autant d’années, Kavis Reed s’est départi d’un vétéran qui a été le représentant de la section Est au titre de joueur défensif de l’année lors de la saison précédente. Est-ce que c’est un geste qui le hantera comme celui de Bear Woods ? On ne lui souhaite pas. On peut cependant se demander qui sera en mesure de poursuivre le leadership de Hebert et de remplacer ses 110 plaqués défensifs. Ça ne se trouve pas au coin de la rue.