[Rumeur] Deux nouveaux jeux Pokémon pour la Nintendo Switch?

Les inspecteurs du web ont fait tout un boulot cette semaine, dénichant de potentielles informations à propos de Pokémon et la Nintendo Switch.

En effet, CSC Corporate Domains, un site pour enregistrer des domaines, aurait obtenu des URL pour Pokémon Let’s Go! Eevee et Pokémon Let’s Go! Pikachu. On soupçonne que ces derniers pourraient être les titres des jeux en question.

Il est important de noter que CSC Corporate a été utilisé par Pokémon auparavant pour enregistrer Pokémon Sun and Moon.

Les noms de domaine des sites https://t.co/wbqMXQp73Q et https://t.co/9xGY011p3R ont été enregistrés et sont protégés par la CSC Corporate Domains, Inc. (organisme qui protège les noms de domaine ou peut saisir les domaines enregistrés par des tiers) pic.twitter.com/LP2azJ0Rvj — Pokekalos (@Pokekalos) May 16, 2018

En fait, la rumeur a un peu plus de crédibilité qu’une simple fuite, car les deux titres ci-haut avaient déjà fait le tour du web il y a quelques mois, rapporte EuroGamer. Évidemment, on disait que les jeux apparaîtraient sur la Nintendo Switch.

L’événement E3, qui aura lieu le mois prochain, risque d’élucider le tout!