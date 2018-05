Un «sit-in» pour dénoncer la détresse des employés du réseau de la santé sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES | Des syndiqués de la CSN œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux sur la Côte-Nord participent à une manifestation sous forme de «sit-in». Ils souhaitent ainsi dénoncer la détresse qu’ils vivent.

Les rassemblements se déroulent à Baie-Comeau, à Port-Cartier, à Havre-Saint-Pierre et à Sept-Îles.

Des syndiqués se réunissent pendant leur pause du dîner pour dénoncer des décisions de la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) qui, selon eux, nuisent à leur qualité de vie et au recrutement de personnel.

Parmi eux, on retrouve notamment des préposés à l’entretien, des mécaniciens, des agents d’intervention, des préposés au service alimentaire et à la buanderie.

Au-delà de la fatigue qu’ils ressentent à cause de la surcharge du travail, ils déplorent les demandes patronales sur les horaires et la mobilité.

L’employeur souhaite que les employés puissent se déplacer d’un établissement à l’autre dans un rayon de 50 km. Le syndicat juge que cela devrait être fait sur une base volontaire et que cette situation épuise le personnel et crée de l’absentéisme.

«Les gens sont réfractaires au changement, c'est la nature humaine», a souligné le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des services paratechniques, auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord–CSN, Robert Blais.

«Ça fait en sorte que beaucoup de gens sortent en maladie compte tenu de cette adaptabilité-là que les gens n'ont pas nécessairement. On trouve que ce serait gagnant pour l'employeur de viser la stabilité plutôt que la mobilité et la flexibilité», a-t-il ajouté.

Cette activité «sit-in» fait partie d’une offensive provinciale de la CSN. Des représentants syndicaux et des employés devaient être présents en fin d’après-midi, mercredi, lors de la séance du conseil d'administration du centre de santé à Sept-Îles.