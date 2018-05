Une longue journée pour le Titan

REGINA | Le Titan d’Acadie-Bathurst espérait venir à Regina depuis des mois. Il y est finalement arrivé après plusieurs heures dans les airs.

Partis de Bathurst après une séance d’entrainement matinale, les Acadiens se sont envolés vers Regina à 14 h 30 et ils ont atterri vers 18 h 30 heure locale.

Quelques trente minutes plus tard, l’entraineur en chef du Titan Mario Pouliot grimpait sur le podium pour une conférence de presse, aux côtés de ses homologues John Gruden, des Bulldogs de Hamilton, Manny Viveiros, des Broncos de Swift Current et John Paddock, des Pats de Regina.

«On est arrivé tard parce que nous sommes passés par Val-d’Or pour faire le plein!», a badiné Pouliot.

«On va rapidement faire passer la fatigue de la journée et le décalage horaire (3 heures) à l’aide d’une bonne séance d’entrainement jeudi.»

À l’exemple des deux autres champions de ligue, il ne craint pas une baisse de régime lorsque son Titan brisera la glace samedi, face aux Broncos. «Nous avons travaillé fort pour nous rendre jusqu’ici. Ce matin (mercredi), les gars ont pratiqué avec entrain.»

DE LA RÉSILIENCE

Tombeurs des Greyhounds de Sault Ste Marie, le club semé #1 pendant toute la saison, les Bulldogs de Gruden seront prêts a affronté les Pats et leu foule animée et partisane vendredi.

«Nous sommes qualifiés pour ce tournoi parce que nos joueurs ont démontré de la résilience pendant les séries éliminatoires. On va s’en tenir à la même recette. D’ailleurs, si nous avions à motiver les joueurs rendus à cette dernière étape de la saison, nous aurions un sérieux problème!», a dit Gruden.

«Nous sommes prêts. Absolument. Notre équipe possède la capacité de se redémarrer rapidement», a enchainé Viveiros.

«Nous avons roulé quelques heures pour se rendre à Regina et nous n’avons pas traversé de fuseau horaire. À ce niveau, on possède un avantage sur les clubs qui ont volé. Puis, on comptera sur l’appui de plusieurs de nos concitoyens dans les gradins», a ajouté celui qui œuvre dans le plus petit marché de la LCH à Swift Current.