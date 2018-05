Voici ce qu’est devenu le Divan Orange depuis sa fermeture

La fermeture du Divan Orange au mois de mars dernier a créé un véritable vide dans la scène musicale de Montréal. La salle de spectacle qui se battait depuis des années afin de rester ouverte a finalement abdiqué l’hiver dernier.

Si de nombreux Montréalais espéraient voir le Divan Orange renaître de ses cendres, c’est plutôt le contraire...

En effet, selon une photo qui circule sur les réseaux sociaux, l’établissement situé sur le boulevard Saint-Laurent se serait transformé en boutique de vêtements à rabais.

Pour le moment l’enseigne de la salle de spectacle est toujours être en place, on peut donc imaginer que la boutique est installée dans la salle de façon temporaire.

Reste à savoir si le Divan Orange deviendra réellement une boutique...

À suivre...

