21 activités pour le long week-end

Comme on sera nombreux à avoir congé lundi, pour la Journée nationale des patriotes, ce sera un bon week-end pour profiter de la vie.

Pouzza Fest

Photo tirée de Facebook En fin de semaine, Pouzza Fest nous propose la musique de plus de 150 groupes de punk rock dans plusieurs salles du quartier des spectacles. On pourra aussi se promener sur le parterre du quartier des spectacles où plusieurs shows et activités seront gratuits. Samedi matin, 10 h, ce sera le Pouzza Bambino. Dimanche, 10 h 30, on aura du yoga et de la méditation punx. Pour la programmation, consultez le site pouzzafest.com.

► Vendredi, samedi et dimanche, sur le parterre du quartier des spectacles. Gratuit sur le parterre. Pour les spectacles en salles, forfait : 101,75 $.

Vive la Salsa !

Si vous aimez la salsa, vous allez passer le week-end au Complexe Desjardins. Il y aura des spectacles, des cours et des compétitions. Vendredi, de 12 h à 13 h 30, un cours et un spectacle gratuits. Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h, des compétitions et des spectacles gratuits. Vous pourrez également assister à plusieurs spectacles payants et à un BBQ. Consultez Facebook sous montrealsalsaconvention.

► Jusqu’à dimanche, à la grande place du Complexe Desjardins. Plusieurs événements gratuits.

Le Piknic Électronik est de retour

Les amateurs de musique électronique pourront se réjouir, car cet événement incontournable du dimanche recommence cette fin de semaine. On pourra entendre ANNA, Kris Tin/NAFF.

► Dimanche, de 14 h à 21 h 30, à la plaine des jeux du parc Jean-Drapeau. Tarif : 14,50 $.

Les tam-tams du dimanche

Le dimanche après-midi quand il fait beau, on apporte son pique-nique et son tam-tam, ou on se promène simplement au pied du mont Royal. Il y a toujours quelques camions de cuisine de rue sur place.

► Tous les dimanches, jusqu’en octobre, autour du Monument sir Georges-Étienne Cartier. Gratuit.

Dumas, en solo

Photo Sébastien St-Jean, Agence QMI Un spectacle à hauteur d’homme. « Le bonheur... il n’y a qu’un mot pour décrire la musique de Dumas. »

► Vendredi, 20 h, à la salle L’entrepôt, à Lachine. Tarif : 25 $

Danser, chanter, jardiner aux Jardins Gamelin

Photo courtoisie, quartierdesspectacles.com Ça y est, c’est reparti pour l’été. Vendredi, 12 h, on entendra le groupe Le trio BBQ aux midis jazz. De 17 h à 23 h, on aura de la musique électronique avec The Ants. Samedi, on brunche avec La Fièvre du Samedi matin, de 11 h à 15 h, et on danse au son de la République dominicaine de 19 h à 23 h. Dimanche, Sentier urbain propose des activités thématiques, de 11 h à midi ; cette fin de semaine, on planifie son potager. Lundi, 19 h, on fera du karaoké. Consultez le site quartierdesspectacles.com.

► Jusqu’au 30 septembre, une multitude d’activités gratuites.

Les enfants aux Jardins Gamelin

Dimanche, de 10 h à midi, les tout-petits et les familles pourront assister à des spectacles et participer à des ateliers de sensibilisation aux arts. En fin de semaine : un spectacle de marionnettes, une course à obstacles pour les 18 mois à 7 ans, un chalet où la lecture est à l’honneur. Consultez le site quartierdesspectacles.com.

► Jusqu’au 30 septembre, tous les dimanches. Gratuit, places limitées.

Coups de théâtre pour les enfants

Dans le cadre du Festival Les Coups de Théâtre, qui a lieu jusqu’au 27 mai, on pourra voir le spectacle italien Romanzo d’infanzia qui s’adresse aux 6 ans et plus. Consultez le site coupsdetheatrecom pour les autres représentations de la semaine.

► Dimanche, à 15 h, lundi à 11 h, à l’Usine C. Tarif : un enfant et un adulte : 35 $, toute la famille : 66 $.

De A à Z — 26 clins d’œil sur ta ville

À l’espace Jeunes, les enfants peuvent participer à une exploration de Montréal grâce aux 26 lettres de l’alphabet qui dévoilent un aperçu de la ville. La poète Jeanne Painchaud ajoute une touche spéciale à la visite avec un abécédaire artistique. On consulte le site banq.qc.ca.

► Jusqu’au 3 juin, fermé le lundi, à la Grande Bibliothèque, espace Jeunes. Gratuit.

Picasso au Musée des beaux-arts de Montréal

D’Afrique aux Amériques, Picasso en face à face d’hier à aujourd’hui est la nouvelle exposition présentée par le Musée des beaux-arts. On y découvrira un dialogue entre les œuvres de Picasso et les arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques.

► Jusqu’au 16 septembre, au Musée des Beaux-arts de Montréal. Tarif régulier : 23 $.

Des ateliers pour les enfants au MBA

Photo tirée de Facebook Les enfants de 2 à 5 ans peuvent participer à un atelier à 4 mains tous les dimanches. Le musée offre aussi un atelier en continu de 11 h à 16 h qui permet à la famille de participer à une pause création : on crée une œuvre collective à partir de matériaux naturels. Consultez le site du Musée des beaux-arts de Montréal pour d’autres activités familiales

► Tous les dimanches, 10 h 15 et 11 h, au Musée des beaux-arts de Montréal, laissez-passer disponibles le jour de l’activité à 10 h à la billetterie du musée. Premier arrivé, premier servi.

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal

La Folia - Messe de Widor pour deux chœurs sera chantée par Les Petits Chanteurs du Mont-Royal en fin de semaine, sous la direction d’Andrew Gray, avec Thomas Ospital à l’orgue.

► Dimanche, 15 h 30, dans la Basilique de l’oratoire Saint-Joseph. Contribution à discrétion.

Jouer aux échecs géants

On peut jouer aux échecs géants sur la rue Sainte-Catherine, entre la rue Jeanne-Mance et la rue Saint-Urbain.

► Jusqu’au 27 mai. Gratuit.

21 balançoires

Photo courtoisie, quartierdesspectacles.com On pensera à aller se balancer tout en faisant de la musique sur la Promenade des artistes, située en face du métro Place-des-Arts.

► Jusqu’au 27 mai, rue Président-Kennedy­­­, entre les rues Saint-Urbain et Jeanne-Mance. Gratuit.

Des fleurs au Jardin botanique

Toute l’année, le Jardin botanique de Montréal présente aux visiteurs une diversité remarquable de végétaux sur 75 hectares, en trente jardins et dix serres. En fin de semaine, les membres d’Ikebana International section Montréal exposent plusieurs arrangements floraux japonais, dont une section de miniatures.

► Samedi, dimanche et lundi, de 10 h à 18 h, salle Toyota du pavillon japonais du Jardin botanique. Tarif : 20,50 $ pour l’entrée au Jardin. Gratuit pour les activités extérieures si vous détenez la carte accès Montréal.

Un marché de fleurs dans Hochelaga

En partenariat avec l’écoquartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Frank fleuriste, on pourra s’acheter de belles fleurs toute la fin de semaine et assister à une envolée surprise de papillons. Pour se détendre et se sustenter, on pourra aussi faire un arrêt au bistro Le Valois.

► Samedi, dimanche et lundi. Place Simon-Valois, rue Ontario et avenue Valois.

L’art fait son nid au Dix30

Au Quartier Dix30, on peut admirer des œuvres 360° peintes sur des œufs surdimensionnés (90 cm/3 pi). Une douzaine d’artistes émergents et établis tels que Dalkhafine, Steven Spazuk, Bryan Beyung, Miss Teri, Le MONSTR et Edward Kwong ont participé à la création de ce projet.

► Jusqu’à la fin mai, à la fontaine du square au Quartier Dix30. Gratuit.

Le solde de livres de la bibliothèque

Les Amis de la Bibliothèque de Montréal invitent les citoyens à son grand Solde annuel de livres. Vous y trouverez plus de 100 000 livres, de 0,50 $ à 3 $.

► Jusqu’au 27 mai, tous les jours, de 13 h à 19 h. Aréna Martin-Brodeur, au 5300, boulevard Robert à Saint-Léonard.

L’allée des bouquinistes

Quatre librairies spécialisées dans les documents d’occasion vous proposeront toutes sortes de beaux livres dès aujourd’hui et pendant tout l’été.

► Jusqu’au 7 octobre, vendredi et samedi, de 12 h à 22 h, dimanche, de 12 h à 18 h. Derrière la grande bibliothèque, sur l’avenue Savoie.

La foire des vélos à Verdun

Photo tirée de Facebook À l’atelier Wellington, on pourra se procurer un vélo usagé et pas cher en fin de semaine. Mieux vaut y aller samedi matin pour plus de choix.

► Samedi et dimanche, de 9 h à 16 h. Au 4136, rue Wellington.

Une visite à la ferme

Vaches, moutons, chèvres, chevaux, poules, ânes et lapins vous attendent à la ferme du Cap-Saint-Jacques. Visitez les serres, le jardin arc-en-ciel et la grange. Apportez votre pique-nique ou faites provision de produits frais et bio au magasin général. Les tout-petits adorent !