CÔTÉ, Yvon

Le 15 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Yvon Côté, époux de Mme Gisèle Rousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Michel (Christine), Denis (Larysa) et Claude-André (Sylvie), sa fille feu Chantal, ses petits-enfants Marie-Josée (Philippe) et Jean-Philippe, son arrière-petit-fils Nathan, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 mai 2018 de 13h à 16h:www.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie aura lieu au salon à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.