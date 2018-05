ST-MARTIN, Hélène



À l'hôpital Anna-Laberge, le 10 mai 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Hélène St-Martin, épouse de M. Alain Savard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jessica (Samuel), Marc (Claudia) et Geneviève (Jonathan), ses petits-enfants Maéli, Abigaelle, Émy-Rose et Donovan, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée auST-CONSTANT, QCTel. : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 19 mai 2018 de 13h30 à 16h30, suivi d'une célébration d'Adieu en la chapelle du complexe funéraire à 16h30.