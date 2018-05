5 expositions qui valent la peine d'organiser un «road trip» cet été

Vous prévoyez un «road trip» pour vous évader un peu de la ville cet été? Si jamais la température n’est pas clémente, les musées du Québec et des alentours proposent de superbes expositions à voir pour animer les journées pluvieuses de vos vacances!

Voici donc 5 expos qui valent la peine d'organiser un «road trip»!

1. Ici Londres – Musée de la civilisation

Du 17 mai 2018 au 10 mars 2019

Le Musée de la civilisation vous propose de voyager à Londres à même sa salle d’exposition! Ici Londres est la toute nouvelle exposition du musée que nous avons eu la chance de voir en primeur. De quartier en quartier, vous découvrirez les différents courants artistiques qui ont fait de Londres la capitale culturelle comme on la connait aujourd’hui. L’exposition mélange parfaitement le traditionnel et le contemporain et fait ressentir le dynamisme de cette belle ville.

Vous pouvez faire le tour seul avec l’application Mon MCQ qui vous permet de vivre quelques stations de l’exposition en réalité augmentée, par exemple les pictogrammes des années 1950 qui animent la photo de la célèbre Twiggy sur un air bien connu de Tom Jones. La narration est signée par Geneviève Borne, porte-parole de l’expo (et amoureuse de Londres).

85 rue Dalhousie, Québec

2. Sunlight by fireside – Musée d’art de Joliette

Du 9 juin au 9 septembre 2018

Le Musée d’art de Joliette accueillera très bientôt les œuvres de l’artiste ontarienne (travaillant maintenant à Paris), Kapwani Kiwanga. Cette dernière prépare un corpus d’œuvres inédites en tirant son inspiration des liens qui nous unissent à la Terre, des différentes valeurs qui y sont associées ainsi que la responsabilité que nous avons à son égard en tant qu’humains.

En plus des œuvres, l’exposition sera composée d’une vidéo et de sculptures qui explorent le feu, la lumière et, bien entendu, la terre.

145 rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette

3. Le cerveau vu de l’intérieur - Musée canadien de la nature

Du 18 mai au 3 septembre 2018

Si vous avez affaire dans le coin de Gatineau cet été, profitez en pour aller à Ottawa durant un après-midi! Le Musée canadien de la nature propose, dès le vendredi 18 mai, une exposition pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Vous découvrirez une tonne de faits que vous ignorez probablement sur l’organe qui vous permet de fonctionner chaque jour de votre vie.

L’exposition fait appel à l’art imaginatif, l’imagerie cérébrale vive et quelques éléments interactifs! Le genre d’expo qui fait en sorte que vous vous coucherez plus intelligent après avoir fait le tour!

240 rue McLeod, Ottawa

4. L’art de la bande dessinée québécoise – Musée de la culture populaire du Québec

Jusqu’au 3 décembre 2018

Le Musée de la culture populaire de Trois-Rivière se penche depuis quelque temps maintenant sur l’art de la bande dessinée québécoise. Jusqu’au 3 décembre, vous pouvez en apprendre plus sur les artistes québécois qui font rayonner le 9e art.

Vous en apprendrez davantage sur le processus de création et sur les techniques utilisées. Vous verrez, ça n’a rien à voir avec les bandes dessinées de vous deviez produire dans le cours d’art plastique en secondaire 3!

200 rue Laviolette, Trois-Rivière

5. Madame Bolduc en tournée – Musée de la Gaspésie

Du 15 juin 2018 au 31 mars 2019

Votre choix de destination s’est arrêté sur la fabuleuse Gaspésie pour vos vacances cet été? Ça tombe bien, car le Musée de la Gaspésie accueillera l’exposition, Madame Bolduc en tournée dès le 15 juin prochain!

L’exposition sera composée de photographies et d’objets inédits ayant appartenu à cette Gaspésienne qui a marqué l’histoire de la musique québécoise. La visite vous plongera directement dans les années 1930 à l’époque des turlutes de La Bolduc!

80 boulevard de Gaspé, Gaspésie

