Adonis Stevenson promet de passer le K.-O. à Badou Jack

Deux jours avant son combat de championnat WBC des mi-lourds contre Badou Jack, samedi au Centre Air Canada de Toronto, Adonis Stevenson avait un message à lancer: il visera le K.-O..

«Tu ne t’es jamais fait frapper. Quand ce sera le cas, ce sera différent», a lancé le champion en s’adressant à Jack dans le cadre d’un point de presse dans la Ville Reine.

«Il va bien se déplacer dans le ring, mais c’est un combat de 12 rounds et je n’ai besoin que d’un coup de poing, a-t-il ajouté. Quand je vais l’atteindre, il va tomber au tapis et y rester.»

En affrontant Jack (22-1-2, 13 K.-O.), (Stevenson (29-1, 24 K.-O.) tentera de défendre son titre pour une neuvième fois.

Cela dit, son adversaire a d’autres plans. «Je vais être le nouveau champion, a lancé Jack d’emblée. Il n’a pas demandé ce combat, j’ai demandé ce combat. Il n’y a rien chez lui qui me fait peur. Il est un des gars les plus durs du monde de la boxe. Eh bien, je suis plus dur que lui. Je vais le prouver [samedi].»

La pesée en vue du duel aura lieu vendredi.