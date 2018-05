Andrei Vasilevskiy et le Lightning créent l’égalité face aux Capitals

Malgré une domination des Capitals, le Lightning de Tampa Bay est parvenu à créer l’égalité dans la finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale en l’emportant au compte de 4-2, jeudi à Washington.

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a dû repousser 36 rondelles dans cette rencontre, tandis que Braden Holtby a cédé trois fois sur seulement 19 rondelles. Les deux clubs ont ainsi remporté deux matchs dans la série.

Aucune formation n’est toutefois parvenue à offrir un triomphe à ses partisans jusqu’ici.

Unités vraiment spéciales

Les visiteurs ont dominé la bataille des unités spéciales dans cette rencontre. En plus de museler les Capitals lors de leurs quatre situations en avantage numérique, ils ont marqué une fois sur le jeu de puissance en plus de toucher la cible quelques secondes après leur deuxième occasion avec un homme en plus.

Chaque fois, c’est l’ancien du Canadien de Montréal Lars Eller qui se trouvait au cachot. Le joueur de centre a ainsi écopé de cinq pénalités mineures lors des deux dernières parties.

Steven Stamkos a été l’auteur du filet en avantage numérique, qui permettait au Lightning de prendre l’avance en première période. Le Lighting a ainsi profité de six de ses 14 jeux de puissance au troisième tour.

Un but de Dmitry Orlov avait initialement soulevé la foule, avant que Brayden Point ne fasse scintiller la lumière rouge pour créer l’égalité.

Lors du troisième tiers, c’est Alex Killorn qui a inscrit le filet de la victoire, six secondes après la fin du deuxième séjour au banc des pénalités d’Eller.

Avec son 10e filet des séries en deuxième période, qui permettait par ailleurs aux favoris locaux de créer l’égalité, Evgeny Kuznetsov a récolté un 21e point. Il a ainsi égalé une marque de concession établie par Alexander Ovechkin en 2009.

En bref

Ayant raté les quatre derniers matchs des siens en raison d’une blessure à la main gauche, le joueur de centre Nicklas Backstrom a effectué un retour au jeu. Il a obtenu trois buts et 13 points en 12 matchs lors des éliminatoires, mais aucun dans le duel de jeudi.

Les deux équipes se dirigeront vers la Floride pour disputer le cinquième match de cette série au Amelie Arena, samedi.