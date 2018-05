Comment réussir son stage ?

Steve Proulx - 37e AVENUE

Le stage en entreprise est l’occasion ultime de mettre en pratique les notions apprises en théorie sur les bancs d’école... et peut-être même de décrocher un premier emploi dans son domaine. Raison de plus de mettre tout en œuvre pour faire de son stage une réussite. Nos conseils.

Se lancer un défi

Le stage n’est pas une période d’essai avant de décrocher un emploi. Il fait partie du parcours scolaire. Aussi, avant toute chose, mettez sur papier les compétences que vous souhaiteriez approfondir au cours de ce stage. Lancez-vous un « défi de stage », puis cherchez l’entreprise qui vous permettra de relever ce défi.

Définir un projet de stage

Vous avez un défi et une entreprise intéressée à vous accueillir ? Bravo ! Prenez tout de même la peine de définir avec votre superviseur de stage un projet qui devra être accompli lors de votre passage chez eux. Vous aurez ainsi un rôle dans l’entreprise, un objectif et une échéance. Tout ce qu’il faut pour révéler vos forces (et vos faiblesses).

Maintenir une éthique de travail

Une fois le stage commencé, maintenez une éthique de travail irréprochable. Arrivez à l’heure, prenez des notes lors des réunions, soignez votre apparence... On oubliera vos tâtonnements en ce qui concerne les tâches à accomplir (vous manquez d’expérience, tout le monde le sait), mais votre professionnalisme comptera pour beaucoup dans votre évaluation de stage.

Faire preuve d’autonomie

Dès le début de votre stage, vous ferez face à plusieurs obstacles. Avant de déranger vos collègues avec vos questions, tentez d’avancer un peu par vous-même.

Se prononcer... avec humilité

En tant que stagiaire, vous représentez l’inexpérience, mais aussi la fraîcheur. N’hésitez pas à proposer des idées, un point de vue nouveau sur des façons de faire qui vous semblent inefficaces. Sans abuser de votre droit de vous exprimer, émettre des critiques constructives montrera votre intérêt pour l’entreprise, et cela pourrait même convaincre vos supérieurs de ne pas laisser passer l’occasion de vous engager...