Denis Shapovalov s’incline devant Rafael Nadal

Denis Shapovalov n’a pas réussi à répéter son exploit de l’an dernier à la Coupe Rogers et s’est incliné au troisième tour devant l’Espagnol Rafael Nadal en deux manches de 6-4 et 6-1, jeudi, au Masters de Rome.

Le Canadien de 19 ans, 29e au monde, n’a jamais vraiment été dans la course contre le favori du tournoi et la deuxième raquette mondiale. Il n’a pas eu une seule chance de briser son adversaire pendant la rencontre.

Nadal, qui a maintenant une fiche de 16-1 sur la terre battue cette année, a pour sa part enlevé le service de Shapovalov quatre fois en 13 occasions.

L’Espagnol n’a perdu que deux sets sur sa surface de prédilection en 2018. Son adversaire en quarts de finale sera l’Italien Fabio Fognini (21e).

En dépit de la défaite, Shapovalov peut être fier de son rendement cette semaine à Rome, lui qui s’est assuré de devenir le Canadien le mieux classé au monde en défaisant Tomas Berdych (15e) au premier tour. Il a ensuite battu Robin Haase (44e) pour prendre rendez-vous avec Nadal.

Il s’agissait du second duel entre la coqueluche du tennis canadien et Nadal. En août 2017, dans le cadre du volet masculin de la Coupe Rogers présenté à Montréal, Shapovalov avait causé une immense surprise en défaisant le Majorquin 3-6, 6-4 et 7-6(4) pour obtenir une place en quarts de finale du tournoi. Il s'était éventuellement incliné en demi-finale contre l'Allemand Alexander Zverev.