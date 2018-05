Élections au printemps: Philippe Couillard veut un consensus municipal

GATINEAU | Si les deux organisations qui représentent le monde municipal s’entendent sur l’idée, Philippe Couillard serait ouvert au report des prochaines élections municipales au printemps 2022 au lieu de l’automne 2021.

«On veut que les deux unions municipales soient d’accord. On a deux réalités différentes. L’UMQ, c’est de plus grandes villes et la FQM, c’est de plus petites villes rurales. Il y a la question du calendrier agricole qui peut avoir son importance pour les petites villes», a indiqué le premier ministre, jeudi, en marge des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Selon lui, «le jour où les deux unions seraient d’accord sur une formule ou un moment, on va être d’accord nous aussi».

Interrogé à ce sujet, Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), a indiqué que son organisme est en réflexion sur cet enjeu. «C’est une belle discussion à avoir avec nos membres. Il peut y avoir des avantages comme il peut y avoir des inconvénients à un scrutin au printemps», a-t-il mentionné.

Mercredi, le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, et le maire Labeaume se sont exprimés en faveur d’un scrutin printanier qui donnerait davantage de temps aux nouveaux élus pour faire leur apprentissage.