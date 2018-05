Est-ce bientôt la fin des stages non rémunérés ?

Véronique Demers - 37e AVENUE

Les étudiants effectuant un stage en entreprise risquent de bénéficier bientôt de plus de protection dans leur milieu de travail si le projet de loi C-63, déposé le 14 décembre 2017, est entériné.

Ainsi, les stages non rémunérés devraient se faire de plus en plus rares, et ceux qui vont le demeurer devront ajouter certaines protections, en vertu des normes du travail, comme le nombre maximal d’heures de travail, les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés.

« Seuls les stagiaires effectuant un stage correspondant aux exigences d’un programme d’études pourront être non rémunérés, précise Christopher Simard, membre du Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada. Or, même s’il est non rémunéré, le stagiaire bénéficiera désormais de certaines protections en vertu du Code canadien du travail. Ces modifications s’appliquent aux emplois et aux industries de compétence fédérale, comme les télécommunications, les transports et les banques. »

Les modifications au Code canadien du travail sur la protection des stagiaires entreront en vigueur par décret, une fois que les règlements nécessaires auront été adoptés et que les mesures de sensibilisation et d’éducation auront été complétées.

Les télécommunications et la radiodiffusion visées

Selon une enquête de Statistique Canada menée en 2015 auprès des stagiaires — tout type confondu — dans les entreprises de compétence fédérale, on comptait 13 195 stagiaires. De ce nombre, 10 849 (82 %) étaient rémunérées et 2 346 (18 %) ne l’étaient pas.

Parmi les stagiaires rémunérés, les deux tiers travaillaient dans le secteur bancaire. Les télécommunications et la radiodiffusion sont les parents pauvres des stagiaires. En effet, selon l’enquête de Statistique Canada, ces domaines regroupaient les deux tiers des stagiaires non rémunérés. Un autre 20 % de stagiaires non rémunérés provenait du transport routier.