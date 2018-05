Du poivre de Cayenne a forcé l’interruption partielle du métro

Du poivre de Cayenne dispersé dans la station de métro Saint-Laurent a forcé la Société de transport de Montréal (STM) à suspendre le service sur trois lignes, jeudi midi.

Une altercation entre deux individus est à l’origine du déploiement des services d’urgence. Un individu a aspergé son rival de poivre de Cayenne, et celui-ci s’est précipité dans le métro, a pris un wagon.

Le poivre s’est dispersé rapidement dans le système de ventilation sous-terrain.

Pendant une vingtaine de minutes, une portion des lignes orange, jaune et verte, a été paralysée.

Sur la ligne orange, le service a été interrompu entre Bonaventure et Beaubien, sur la ligne verte entre Lionel-Groulx et Pie-IX, et sur la ligne jaune entre Longueuil et Berri-UQAM.

Quelques usagers du transport en commun ont été incommodés, mais personne n’a été sérieusement malade.

Les services d’urgence se sont assurés de bien ventiler les stations avant de reprendre le service sur ces tronçons.

Le suspect et sa victime n’ont pas été localisés.