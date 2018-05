Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Festival Santa Teresa

Les mélomanes montréalais devraient envisager de sortir de la métropole cette fin de semaine pour allez profiter de l’impressionnante programmation du festival musical Santa Teresa qui se déroule cette fin de semaine à Sainte-Thérèse. Les festivaliers pourront notamment assister à des spectacles de l’artiste pop Feist et le groupe torontois Stars vendredi, le duo Milk & Bone et l’artiste High Klassified samedi ou la formation Dead Obies et l’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag dimanche. *Vendredi, samedi et dimanche à Sainte-Thérèse

Je sors

Opéra : Roméo et Juliette

L’opéra de Montréal présente cette version musicale du tragique conte d’amour composée par le français Charles Gounod, conduit par l’Italien Giuliano Caella et mis en scène par le Canadien Tom Diamond pour seulement quatre représentations. La production compte sur plusieurs interprètes canadiens, dont Marie-Ève Munger, qui joue Juliette, Hugo Laporte, Alexandre Sylvestre et Katie Miller. Le chanteur espagnol Ismael Jordi interprètera le rôle de Roméo. *Samedi soir à 19h30 à la salle Wilfrid-Pelletier, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique : Andréanne Le May

L’auteure et compositrice Andréane Lemay lance ce soir à Montréal son tout premier EP intitulé Take Me Away. L’album de cinq chansons mélange les styles pop, folk et électro. L’artiste montréalaise ayant connu un certain de succès en France se dit notamment influencée par la musique de Bon Iver, Joni Mitchell, James Blake et London Grammar. *Ce soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Exposition : Les Mêmes-Cacaïstes

Cette insolite sélection d’œuvres d’art contemporain présentée jusqu’au 2 juin est la première exposition en galerie du collectif composé des artistes visuels Martin Blanchette, Mathieu Deschênes, Xavier Ford-Legrand et Benoît Duval qui a été fondé en 2013. Les artistes présentent ici des œuvres vidéos, de la peinture, de la sérigraphie et des sculptures traitant de différents enjeux de façons parfois légèrement absurdes, mais souvent critiques. *Aujourd’hui, demain et samedi jusqu’à 17h à la galerie C.O.A, 6405 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Deadpool 2

L’irrévérencieux superhéros pour adultes est de retour avec un deuxième film à la suite du grand succès que le premier opus a connu en 2016. Cette fois-ci, le personnage de Deadpool et ses comparses doivent défendre un jeune garçon aux pouvoirs étranges des attaques d’un mutant capable de voyager dans le temps. *Sort en salle vendredi

Danse : Empathie Kinesthésique

Ce spectacle immersif de danse contemporaine présente deux œuvres uniques en leur genre jouant sur le potentiel scénique de la lumière et des objets géométriques tridimensionnels. La performance Night Owls du Collectif Cha composé de David-Alexandre Chabot et Paul Chambers tourne autour d’une installation lumineuse 360°. Pour Rituel Géométrique d’Annie Gagnon, quatre danseurs présentent une performance donnant l’impression de voir une forme d’origami humain. *Ce soir, demain et samedi à 19h30 et dimanche à 16h au Wilder, 1435 rue de Bleury

Je reste

Album : Aquaïens de Frank Feutré

Avec ce nouvel album, le groupe montréalais Frank Feutré revient avec un opus autant influencé par le folk et rock américain que la chanson française et même la musique d’Afrique de l’Ouest. La formation lancera officiellement leur album avec un concert le 6 juin prochain à 20h au Quai des Brumes. *Sort ce vendredi

Web-série : Eve 2050

Cette nouvelle web-série de la chorégraphe Isabelle Van Grimde, qui vient tout juste de sortir son premier épisode intitulé Prélude, mélange de façon très particulière danse contemporaine et science-fiction. La série est produite dans le cadre d’un projet qui, suite à la série, deviendra une installation artistique et finalement un spectacle. Le deuxième opus de la série de cinq épisodes sortira le 23 mai prochain. *Sorti sur vangrimdecorpssecrets.com le 16 mai