Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique

E.T. l’extra-terrestre

L’Orchestre Symphonique de Montréal plongera ces spectateurs dans l’univers du sympathique extra-terrestre E.T. et de son ami Elliot créé en 1982 par Steven Spielberg. Alors que le film sera présenté sur grand écran en version originale avec les sous-titres en français, l’OSM, sous la direction de Dina Gilbert, interprètera en direct la trame sonore du renommé compositeur John Williams. Belle façon de revoir ce classique cinématographique!

Ce soir à 20h à la Maison symphonique de Montréal, 1600 rue Saint-Urbain

Je sors

Littérature

Potluck littéraire

Chloé Sainte-Marie vous invite une fois par mois à un potluck littéraire. Pour cette dernière édition de l’événement, Marie-Ève Blanchard, lauréate du prix Radio-Canada de poésie, et Marc Séguin, artiste visuel, écrivain, cinéaste et agriculteur seront de la partie pour lire et parler de poésie. Le tout est agrémenté de performance musicale de l’animatrice et d’Yves Desrosiers.

Ce soir à 18h à la Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario Est

Théâtre

Au courant

Cette pièce de théâtre de l’auteur Kristien De Proost, qui est aussi l’interprète, le public est amené à réfléchir sur la vie à cette époque où on l’expose sur les médias sociaux. Cette image projetée sur Facebook est-elle vraiment la bonne? Pour nous amener à cette réflexion la comédienne cours sur un tapis-roulant tout en se décrivant. La pièce est présentée dans le cadre de Coups de théâtre, un festival destiné à la jeunesse.

Ce soir à 19h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Humour

Le pas tard show

L’humoriste Alphé Gagné vous propose une soirée d’humour qui sort un peut du cadre que l’on connaît normalement puisqu’en plus de vous présenter des humoristes de la relève, des volets vidéos, musique en direct et entrevues sont insérés tout au long de la soirée. Il s’agit donc d’une soirée unique qui sera plus que divertissante. À noter que le La Pas Tard Show deviendra Le Tard Tard Show pour six représentations dans le cadre du Zoofest.

Ce soir à 20h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Théâtre

Ce qu’on attend de moi

Les production L’Homme allumette et 2PAR4 présentent une pièce de théâtre où vous êtes le héros. À chaque représentation, un spectateur est choisi pour devenir le seul acteur de la soirée. Ce qu’on attend de moi souhaite faire réfléchir sur la possibilité de tout quitté et recommencer quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment. L’œuvre est inspirée de ce qu’écrit le neurobiologiste Henri Laborit dans Éloge de la fuite.

Ce soir à 20h au Théâtre Aux Écuries, 7285 rue Chabot

Cinéma

Aventure musicale américaine

De la Nouvelle-Orléans à Chicago en passant par Miami et New York, le chanteur et compositeur Aloe Blacc suit les traces de la musique américaine. Il rencontre des musiciens des quatre coins des États-Unis, afin de découvrir les différentes sonorités et rythmes ainsi que les influences de grands come Louis Armstrong et Elvis Presley qui influence la chanson actuelle.

Aujourd’hui à 15h45 (français) et à 19h (anglais) au Centre des sciences de Montréal, 2 rue de la Commune Ouest

Je reste

Livre

Le Brasier de Vincent Hauuy

Ce roman de Vincent Hauuy ramène les personnages du populaire thriller Le Tricycle rouge. Sophie Vallée cette fois engage Noah Wallace pour retrouver les assassins de sa fille. L’homme croit cependant qu’elle est toujours en vie, mais en danger. Cette enquête qu’il mène avec Clémence Leduc le mènera au bord de la folie.

Sorti le 18 mai

Jeu de société

Génies en herbe

Un tout nouveau jeu pour tester ces connaissances générales est maintenant sur les tablettes. Génies en herbe s’inspire sur l’émission du même nom qui a été diffusé à Radio-Canada pendant plus de 25 ans dans les années 70 et 90. Deux équipes s’affrontent dans ce jeu-questionnaire qui vous donnera vraiment l’impression de participer à l’émission de télé puisqu’un « buzzer » est inclus dans le jeu.

Sorti le 14 mai

Album

Canyon Diablo de Patiently Awaiting The Meteorite

Patiently Awainting The Meteorite est un nouveau projet des frères Grand, qui ont travaillé sur de nombreux albums d’artistes de renom, et de Dee, musicien et chanteur. L’album rock touche une gamme variée de sonorités, passant du psychédélique au prog en passant par le pop. Bref, un beau mélange entre les univers des trois musiciens!

Sorti le 18 mai