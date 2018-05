La famille de Meghan Markle: du travailleur social au cultivateur de cannabis

À l’approche du mariage du prince Harry avec l’Américaine Meghan Markle, les proches de celle-ci ont fait les gros titres des journaux au Royaume-Uni ces derniers jours - pour le meilleur et pour le pire.

Voici un guide de la famille de la future mariée:

Ses parents

Sa mère, Doria Ragland, et son père, Thomas Markle, se sont mariés après s’être rencontrés alors qu’ils travaillaient tous les deux pour la télévision américaine. Ils se sont séparés alors que Meghan avait deux ans.

Doria Ragland, âgée de 61, est professeure de yoga et travailleuse social. C’est un «esprit libre» selon sa fille. Elle habite à Los Angeles, là où Meghan a grandi.

Thomas Markle est lui âgé de 73 ans. Au cours de sa carrière, il a été distingué d’un Emmy Award en tant que directeur éclairagiste pour la série américaine Hôpital Central. Il s’est installé dans une petite ville sur le littoral du nord du Mexique pour sa retraite.

Pris dans un scandale de photos mises en scène par des paparazzi, et opéré du coeur cette semaine, il n’accompagnera pas sa fille à l’autel le jour du mariage comme il était prévu.

Ses demi-frère et soeur

Meghan a, du côté de son père, un demi-frère, Thomas Markle Jr, et une demi-soeur, Samantha Grant.

Tous deux se sont exprimés depuis l’annonce l’an dernier du mariage royal, parfois en des termes peu flatteurs pour la fiancée du prince Harry.

Thomas Markle Jr est âgé de 51 ans et vit dans l’Oregon. Il a accusé sa demi-soeur de fuir sa famille, estimant qu’elle était «probablement embarrassée» par ses proches. Fin avril, il avait adressé une lettre ouverte au prince Harry, l’appelant à annuler le mariage.

Samantha Grant, elle, a critiqué à plusieurs reprises les relations dégradées qu’entretient selon elle Meghan Markle avec les membres de la famille de son père.

Aucun des deux n’est invité au mariage royal. Cela n’a pas empêché Thomas Markle Jr de se rendre à Windsor cette semaine et de poser avec une réplique en carton des futurs mariés.

Sa famille élargie

Meghan Markle est la (demi-)tante de Tyler et Thomas Dooley, les enfants de Thomas Markle Jr et Tracy Dooley, qui vivent désormais séparés. Ils n’ont pas été invités au mariage.

Selon certains tabloïds, Thomas Dooley, âgé de 26 ans, est manager d’un fast-food. Tyler, 25 ans, est lui cultivateur de cannabis dans l’Oregon, un État où cette drogue a été légalisée. Il développerait une souche hybride, baptisée «Markle Sparkle» (Eclat de Markle) pour l’occasion.

Tracy Dooley a annoncé lundi sur Facebook son arrivée à Londres avec ses deux fils, bien qu’elle n’ait pas vu Meghan Markle depuis vingt ans. Elle a créé une page «Le mariage royal avec les Dooley Markle» sur le réseau social, où elle invite le public à «suivre (s)es aventures à Windsor».

Dans les derniers jours avant la cérémonie, les médias britanniques ont largement chroniqué les faits et gestes de Thomas Markle Jr, Tracy, Thomas et Tyler Dooley.

Son ex-mari

En 2004, Meghan Markle est tombée sous le charme du producteur américain Trevor Engelson, qui l’a aidée à gravir les échelons alors qu’elle débutait sa carrière d’actrice. Ils se sont mariés en Jamaïque en 2011.

Mais le tournage, à Toronto, au Canada, de la série «Suits: Avocats sur mesure», qui a révélé Meghan, a tenu les jeunes mariés éloignés, et a pesé sur leur relation. Et alors que Meghan Markle gagnait en notoriété, Trevor Engelson connaissait une série d’échecs. Ils ont finalement divorcé en 2013, et ne seraient pas restés proches.

Selon une biographie de Meghan Markle écrite par le chroniqueur royal Andrew Morton, elle aurait renvoyé sa bague de fiançailles à son ex-mari par la poste.

Le site Deadline, qui traite des informations sur l’industrie du cinéma, a annoncé l’an dernier que Trevor Engelson développerait de son côté un projet de série télévisé sur un homme que son épouse quitte pour un prince britannique.