La relance de la Mauricie prend forme

« On en a parcouru du chemin depuis 10 ans pour dynamiser notre économie », affirme Mario de Tilly, directeur général d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

En 2017, les investissements ont atteint 410 millions de dollars dans la région de Trois-Rivières, qui ont contribué à la création de plus de 1100 nouveaux emplois.

En effet, depuis trois ans, Trois-Rivières et Bécancour travaillent en partenariat pour stimuler le développement économique.

Les travailleurs des deux villes qui empruntent chaque jour le pont Laviolette pour aller travailler sur la rive opposée partagent les mêmes enjeux quant au maintien et développement de l’emploi dans la région

La région compte maintenant sur un bon bassin d’entreprises œuvrant dans les nouvelles technologies. Elles emploient plus de 10 000 personnes.

« On est à mettre en place un véritable écosystème dans des domaines innovants, affirme M. De Tilly. On fera d’ailleurs une annonce sous peu. »

Les secteurs plus traditionnels ne sont pas en reste.

« Le manufacturier semble avoir repris confiance, dit M. De Tilly. Il y a eu des investissements majeurs, notamment dans les pâtes et papier et la métallurgie, entre autres. »

Le port de Trois-Rivières reste un levier économique important, lui qui a accueilli en 2017 plus de 160 navires pour un volume de 2,6 millions de tonnes métriques de marchandises.

Des travaux de modernisation sont en cours qui s’inscrivent dans son programme Cap sur 2020, avec des investissements de plus de 132 millions $.

Bioraffinerie et tourisme à La Tuque

À terme, plus de 500 nouveaux emplois seront créés.

Par ailleurs, La Tuque devient une destination touristique de plus en plus reconnue, surtout dans le domaine récréotouristique avec ses sentiers de quads et autres véhicules tout-terrain.