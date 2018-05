Les Backstreet Boys sont de retour

Ils célèbrent leur 25e anniversaire, cette année, et rien ne semble pouvoir les arrêter. En plus de nous présenter le premier extrait de leur prochain album, lancé sur toutes les plateformes aujourd’hui, les Backstreet Boys confirment la tenue d’une tournée mondiale, en 2019.

Après avoir vendu 130 millions de disques à travers le monde, il serait facile de concevoir que les Backstreet Boys puissent se contenter de surfer sur leurs succès passés. Mais ce serait bien mal les connaître, si l’on en croit Kevin Richardson.

«Nous voulons présenter du meilleur matériel chaque fois que nous lançons un album. Nous voulons être inspirés et nous voulons inspirer d’autres personnes aussi», a indiqué le chanteur, lors d’une entrevue accordée au Journal.

«Quand tu évolues dans l’industrie depuis un certain temps, il y a des moments où tu te sens au sommet de ton art et d’autres où c’est plus difficile, a-t-il ajouté. En ce moment, j’ai vraiment l’impression que nous nageons dans le courant et je sens qu’il y a beaucoup d’amour qui est dirigé vers nous, ce qui est génial. Notre objectif, c’est de continuer d’avoir du plaisir à créer de la musique qui rejoint le plus grand nombre de personnes. Nous voulons être fiers de ce que nous faisons.»

Nouvelle chanson

Entre les représentations de leur spectacle Larger Than Life à Las Vegas, où ils se produisent sur une base régulière depuis plus d’un an déjà, les Backstreet Boys planchent sur la création de leur neuvième album, qui devrait être lancé d’ici la fin de l’année.

Son premier extrait, Don’t Go Breaking My Heart, une chanson pop qui promet de connaître un beau succès dans les radios, a été coécrite et coréalisée par le producteur écossais Stuart Crichton, reconnu pour ses collaborations avec des artistes comme Selena Gomez, Kesha et Kylie Minogue.

«Nous sommes très excités à l’idée de présenter cette chanson, qui nous plonge dans une bonne ambiance, a dit Kevin au sujet de cette pièce composée spécialement pour le groupe. C’est aussi une chanson qui sonne comme les Backstreet Boys, mais qui, en même temps, amène un certain vent de fraîcheur et de renouveau.»

Vegas

Avant de se lancer dans les répétitions du nouveau spectacle qu’il présentera en tournée mondiale, à compter de janvier ou février, le groupe offrira deux dernières séries de concerts au Zappos Theatre de Las Vegas, l’une en juillet-août, l’autre en octobre-novembre. Une pause d’au moins un an s’imposera par la suite.

«Las Vegas, c’est une superbe expérience pour nous, a souligné Kevin. Nous y offrons trois concerts par semaine, le mercredi, vendredi et samedi soir, donc ça nous permet de travailler en studio tout en continuant de monter sur scène (...) C’est un rythme, aussi, qui nous permet de profiter de nos vies de famille. Pour ma part, puisque je vis à Los Angeles, je peux arriver à Vegas le mercredi et reprendre l’avion le dimanche matin pour rentrer à la maison. J’ai presque l’impression de faire du 9 à 5... presque (rires).»

Le Québec

On peut parier que le Québec figurera sur l’itinéraire du groupe qui, par ailleurs, garde un souvenir extraordinaire de son passage dans la capitale nationale, l’an dernier, où une foule impressionnante les avait applaudis sur les plaines d’Abraham, dans le cadre du Festival d’été.

«C’était complètement fou! Nous avons été subjugués par la quantité de personnes qui se sont présentées à notre concert et par tout l’amour que nous avons ressenti», a-t-il dit, emballé.

«En plus, il y avait un aspect sentimental lié à ce concert, puisque c’est chez vous que tout a véritablement commencé, pour nous. Ç’a été une expérience assez émouvante pour nous tous.»