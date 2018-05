Les coups de cœur de... Michael Benjamin « Mikaben »

Le chanteur Michaël Benjamin est une véritable star dans les Antilles. Après avoir habité quelques années à Montréal, l’artiste haïtien à la renommée internationale lance ce mois-ci dans la métropole son quatrième album solo, MKBN, en collaboration avec des vedettes comme Elephant Man et Kevin Little. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que, lors de son passage en ville, Mikaben a partagé avec nous ses adresses préférées, là où sa passion pour la musique a commencé.

Restaurant préféré ?

Photo lentrecotestjean.com

Je dirais que mon préféré de tous, c’est L’Entrecôte Saint-Jean, sur la rue Peel. C’est pour moi un incontournable lorsque je viens à Montréal. J’adore la sauce qui accompagne le steak ! C’est tellement bon. Et que dire des frites ? C’est mortel ! Je ne demande en fait que la sauce et les frites. Là aujourd’hui, je découvre le restaurant Agrikol, qui est un restaurant haïtien. Je suis parti de Montréal avant l’ouverture de l’endroit, mais j’ai bien l’intention d’y goûter avant de repartir en tournée.

L’endroit où prendre un verre ?

Pour moi, c’est tout ce qui est sur la rue Crescent. Il y a tellement de bars et de restaurants sur cette artère et je crois les avoir tous faits, à l’époque où je vivais ici. On ne peut pas venir à Montréal et ne pas faire un tour sur la rue Crescent. Pour moi, cette rue est vraiment sympa.

L’activité préférée ?

Photo WENN.com

C’est horrible ce que je vais dire, mais c’est de regarder des séries sur Netflix. Je me demande si ce n’est pas un poison comme habitude, parce que je passe beaucoup trop de temps sur Netflix à regarder des séries, au lieu de faire quelque chose de plus productif ! Je deviens obsédé à ne pas dormir la nuit ! Dernièrement, j’ai suivi House of Cards, Blacklist, 24, Stranger Things ou encore Green Arrow. Bon voilà, j’ai honte !

Un événement culturel le plus couru ?

Photo courtoisie, Kalabante

J’aime tous les festivals à Montréal, mais j’affectionne particulièrement le festival Nuits D’Afrique et le Festival de reggae. Ce sont deux événements qui m’ont vraiment marqué. D’abord, il faut savoir que j’adore la musique africaine, car elle fait partie de mes racines et comme musicien, j’essaie d’incorporer ce son dans mes chansons. J’adore la culture. Elle me rappelle la mienne. Pour le Festival de reggae, je me souviens d’avoir vu en concert le groupe Steel Pulse. C’est la première fois que je découvrais un band reggae aussi grandiose et les voir sur scène, c’était impressionnant­­­.

L’endroit emblématique de Montréal ?

Photo courtoisie

Le mont Royal. Les tams-tams sont un classique qui nous rappelle Montréal. Je garde le souvenir que c’est là que j’ai commencé à m’intéresser à la musique. J’interagissais avec d’autres cultures et j’y allais pour gratter ma guitare. J’avais 18 ans à l’époque. C’était vraiment le début d’une passion qui naissait. On était plusieurs amis à jammer ensemble, comme à l’époque des hippies.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Photo Agence QMI, Simon Diotte

La première fois que j’ai fait du ski. C’était au mont Tremblant. J’étais bon, mais j’ai pris pour acquis mes premières bonnes descentes et j’ai fini par me sauter le genou ! J’adore tellement skier. D’ailleurs, cela fait tellement longtemps que je n’y suis pas allé ; j’ai peur d’avoir oublié comment !

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Plusieurs choses, mais il y a une chose qui reste vraiment unique et c’est le métro ! Le moyen de transport en commun est accessible et on peut se rendre pratiquement partout avec le bus et le métro. Par exemple, à Miami, si l’on n’a pas de voiture, c’est très difficile de se déplacer et à New York, ce n’est pas évident de se retrouver, car c’est immense : les lignes de métro s’entrecroisent et on ne comprend rien ! Comme Montréal est une plus petite ville, c’est plus facile, plus convivial et plus accessible. De plus, à Montréal, c’est propre !

Un mot pour décrire Montréal ?

Diversité.