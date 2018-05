Les mots dits de la politique

« L’expression plate-forme électorale est-elle correcte ? demande A. Savard. Ne devrait-on pas plutôt parler du programme du parti ? » Programme électoral ou plate-forme électorale ? Le sens de ces locutions varie. Le programme électoral d’un parti est sa ligne d’action. La plate-forme (ou plateforme) électorale d’un parti désigne l’ensemble des idées servant à élaborer... sa ligne d’action. L’Office québécois de langue française dit d’ailleurs d’une plate-forme électorale qu’elle « énonce les grandes orientations » d’un parti et qu’elle est « nécessairement collective ». On peut donc parler du programme d’un candidat aux élections, mais jamais de sa plate-forme électorale. Par ailleurs, le programme d’un parti devrait en principe l’aider à respecter ses engagements... et non à livrer la marchandise. Au sens figuré, cette expression doit être bannie du vocabulaire. Et puisqu’il est question des mots dits de la politique, précisons ce qui suit : dans les noms de partis politiques, le premier substantif et l’adjectif qui le précède prennent une majuscule initiale. Ex. : Le Parti libéral. Le Parti québécois. Le Nouveau Parti démocratique.