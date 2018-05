Nommé entraîneur-chef du Rocket de Laval: «C'est l’emploi que je voulais» -Joël Bouchard

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand Joël Bouchard a été nommé entraîneur-chef du Rocket de Laval, le club-école du Canadien de Montréal, a annoncé jeudi la formation de la Ligue nationale.

«Joël est un entraîneur qui a beaucoup d’énergie et qui soutire le meilleur de ses joueurs, a indiqué le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, en point de presse à la Place Bell de Laval. J’ai suivi de près son cheminement en tant qu’entraîneur et il est prêt à passer à la prochaine étape chez les professionnels.»

Bouchard, qui a signé un contrat de trois ans selon TVA Sports, remplace Sylvain Lefebvre, congédié en avril après avoir passé six saisons derrière le banc du Rocket.

«L’emploi que je voulais, c’était celui d’entraîneur-chef du Rocket», a affirmé le principal intéressé.

«J’ai beaucoup joué dans la Ligue américaine dans ma carrière, a-t-il ajouté. Ça me parle de “coacher” ces gars-là. Mon travail est de les encadrer et de leur donner les outils pour passer dans la Ligue nationale.»

L’entraîneur de 44 ans a disputé plus de 200 matchs dans la Ligue américaine. Un atout à son avis. «Il n’y a pas un joueur qui va pouvoir s’asseoir devant moi et me dire que je ne comprends pas sa situation car je les ai toutes vécues. Je vais être capable d’utiliser cela avec eux», a-t-il expliqué.

Marc Bergevin a aussi confirmé que Donald Dufresne et Nick Carrière ne seront pas de retour en tant qu’adjoints à Laval la saison prochaine. L’identité de leurs remplaçants n’est pas connue pour l’instant.

Impressionnant chez les juniors

Bouchard fait le saut chez les professionnels après sept campagnes avec l’Armada, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a été le directeur général de l’équipe de la LHJMQ à partir de 2011 en plus de prendre le poste d’entraîneur-chef en 2014.

L’Armada a été éliminé dimanche en finale de la coupe du Président par le Titan d’Acadie-Bathurst.

Au niveau international, il a occupé les fonctions de directeur général d’Équipe Canada au Championnat du monde de hockey junior, remportant l’argent en 2017 et l’or en 2018.

Avant de devenir dirigeant et entraîneur dans le hockey junior, Bouchard a disputé 13 saisons dans la LNH à la position de défenseur. Il a porté les couleurs des Flames de Calgary, des Predators de Nashville, des Stars de Dallas, des Coyotes de Phoenix, des Devils du New Jersey, des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh et des Islanders de New York.

Il a amassé 75 points, dont 22 buts, en carrière.

Le Canadien a également annoncé jeudi que Larry Carrière agira à titre de directeur du personnel des joueurs du Rocket. Le poste de DG de l’organisation, qu'il détenait auparavant, ne sera toutefois pas comblé. Ce dernier conserve son rôle de conseiller principal aux opérations hockey du Tricolore.